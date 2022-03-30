НАТО може захистити Україну, якщо постачатиме зброю для стримування РФ, - Джонсон

Джонсон каже, що через кількість матеріалів, які НАТО постачає Україні, її оборонні можливості змінюються.

За його словами, НАТО не запропонує Україні захист за статтею 5. Однак зазначив, що воно може запропонувати інший тип захисту.

"Виходячи з ідеї стримування шляхом заперечення, щоб Україна була настільки укріплена, настільки захищена зброєю, щоб голки дикобраза настільки затверділи, аби Путін не зміг перетравити", - сказав Джонсон.