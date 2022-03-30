НАТО может защитить Украину, если будет поставлять оружие для сдерживания РФ, - Джонсон

Джонсон говорит, что из-за количества материалов, которые НАТО поставляет Украине, ее оборонительные возможности меняются.

По его словам, НАТО не предложит Украине защиту по статье 5. Однако отметил, что оно может предложить другой тип защиты.

"Исходя из идеи сдерживания путем отрицания, чтобы Украина была столь укрепленная, столь защищена оружием, чтобы иглы дикобраза настолько ожесточились, чтобы Путин не смог их переварить", - сказал Джонсон.