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Джонсон запропонував віддати Україні Євро-2028 після появи заявки Росії

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Четвер 24 березня 2022 16:59
Джонсон запропонував віддати Україні Євро-2028 після появи заявки Росії Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон відреагував на цинічне бажання Росії стати господарем футбольного чемпіонату Європи після розв'язування війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Джонсон незадоволений появою російської заявки серед претендентів на проведення Євро-2028. Очільник британського уряду волів би, щоб турнір прийняла Україна.

"Можу сказати лише одне: можливість надання якоюсь футбольною організацією права на проведення турніру Росії за нинішніх обставин – за межею сатири. Це видається незбагненним. Я думаю, що найкращий сценарій, якби всі російські сили негайно забралися з України та віддали їй проведення турніру", – заявив прем'єр.

Напередодні завершився процес подання заявок кандидатів на проведення чемпіонатів Європи в 2028 та 2032 роках. В останній день свою заявку подала і Росія, збірні та клуби якої дискваліфіковані ФІФА та УЄФА після вторгнення РФ до України.

На проведення Євро-2028 також претендують Туреччина та спільна заявка Англії, Ірландії, Північної Ірландії, Уельсу та Шотландії. УЄФА обере господаря форуму восени 2023-го.

Нагадаємо, що УЄФА прагне позбавити Росію прав на трансляцію матчів національних збірних.

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