Джонсон закликав країни НАТО допомогти Україні зброєю: у нас є засоби, а у них є потреба
Фото: прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на саміті НАТО закликав країни-учасниці допомогти Україні в боротьбі проти російської агресії. Він зазначив, що Альянс має можливості збільшити поставки зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Очільник британського уряду, звернувшись до світових лідерів, зазначив, що вони мають посприяти збільшення постачання летальної зброї для України.
"У нас є засоби, а у них є потреба", - заявив Джонсон.
Нагадаємо, в США заявили про намір надати Україні протикорабельні ракети. Ці засоби допоможуть українським захисникам протистояти російському флоту.
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