ua ru
Сб, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Все запасы оружия стран-партнеров нужно открыть для Украины, - глава МИД Литвы

Новина українською →
Суббота 08 октября 2022 15:00
Все запасы оружия стран-партнеров нужно открыть для Украины, - глава МИД Литвы Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины могут освобождать свои территории с помощью оружия стандартов НАТО. Поэтому государства-союзники должны открыть свои запасы для помощи Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса "Укринформу".

"Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно "все, что у нас есть", не приводя никаких аргументов типа "мы просто даем Джавелины и Стингеры и может еще что-то". Стало понятно, что украинская армия способна, и может, используя оружие стандартов НАТО успешно отвоевать оккупированные территории. Сейчас мы находимся в точке, когда аргументы, которые использовались ранее, больше не актуальны", - сказал он.

Ландсбергис отметил, что в настоящее время страны-союзники не могут объяснять свои отказы в поставке оружия тем, что "оно очень технологически сложное, чтобы обучать и тренировать украинских военных", или то, что оружие может быть "потеряно" или "уничтожено".

"Я уже не раз об этом говорил и сейчас повторю, что все наши запасы нужно открыть для украинской армии", - добавил он.

Министр также подчеркнул, что в настоящее время существуют платформы в разных странах, где украинцы проходят военную подготовку.

"Если где-то еще продолжаются дебаты, это досадно, потому что чем дольше они будут тянуться, тем дольше будет тянуться война", - добавил он.

Напомним, ранее Ландсбергис заявлял, что НАТО должно принять Украину после ее победы над РФ - иначе Альянс будет лишен смысла.

Кроме того, Литва подписала договор о приобретении дронов-камикадзе для нужд Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва
NEWS
Взрыв и обвал на Крымском мосту: что известно на данный момент
Взрыв и обвал на Крымском мосту: что известно на данный момент
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке