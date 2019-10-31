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У НАТО розповіли, коли нормалізують відносини з Росією

Новини » Політика     31.10.2019 - 15:01
У НАТО розповіли, коли нормалізують відносини з Росією
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Росія повинна виконувати норми міжнародного права

НАТО зможе нормалізувати відносини з Російською Федерацією лише за умови, що Москва почне дотримуватися норм міжнародного права. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву комісії Україна-НАТО, розміщеній на сайті альянсу.

Як заявили в Північноатлантичному альянсі, на даний момент нормалізація відносин з РФ є неможливою, оскільки країна не дотримується міжнародного права та покладених на неї міжнародних зобов'язань.

Також в заяві йдеться, що на незаконні дії Росії в Україні альянс буде реагувати за допомогою загальних міжнародних засобів, зокрема, за допомогою запровадження санкцій.

"Ситуація "справи у звичному режимі" неможлива без чітких, конструктивних змін у діях Росії, що продемонструють дотримання міжнародного права і міжнародних зобов’язань та відповідальності", - наголосили в НАТО.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що альянс ніколи не визнає російську анексію Криму. Також в НАТО закликали Москву надати міжнародним моніторинговим організаціям доступ в окупований Крим, а також засудили нарощування військової присутності РФ на півострові.

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