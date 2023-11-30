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В НАТО считают, что Украина, вероятно, не сможет вытеснить все войска РФ до конца 2024 года

Четверг 30 ноября 2023 10:28
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В НАТО считают, что Украина, вероятно, не сможет вытеснить все войска РФ до конца 2024 года Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В НАТО предполагают, что Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска со своей территории до конца 2024 года. Однако западные союзники уверяют, что финансовая и военная поддержка Киева не ослабнет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По словам одного из чиновников НАТО на условиях анонимности, Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска со своей территории до конца 2024 года.

В то же время, как отмечает издание, западные союзники Украины уверяют, что финансовая и военная поддержка не уменьшится, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Однако, как сообщили трое дипломатов НАТО, обеспечение заказов оружия, особенно ракет и боеприпасов, с оборонной промышленностью и содействие более быстрому производству "идет не совсем так, как планировалось".

Военная помощь Украине

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейскому союзу и НАТО необходимо сотрудничать в вопросе производства вооружения, чтобы удовлетворить потребности Украины.

В начале мая Совет Евросоюза принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Позже Bloomberg писало, что ЕС отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Пока что он выполнен всего на 30%.

Также сообщалось, что на фоне опасений в ЕС об отставании от графика поставки Украине артснарядов допускается вариант, который будут закупаться в странах, не находящихся в Евросоюзе.

Вчера глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что страны-члены НАТО должны убедить компании по производству вооружения увеличить объемы выпуска своей продукции для удовлетворения потребностей Украины в ближайшие два года.

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