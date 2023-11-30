Члены НАТО должны нарастить производство оружия для помощи Украине, - глава МИД Британии

Страны-члены НАТО должны убедить компании по производству вооружения увеличить объемы выпуска своей продукции для удовлетворения нужд Украины в течение как минимум ближайших двух лет.

Об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Министр иностранных дел Британии на закрытой части встречи глав МИД дел стран-участниц Североатлантического альянса в Брюсселе отметил, что в ближайшее время странам НАТО необходимо должным образом использовать собственную экономическую мощь для наращивания производства оружия.

По его словам, это должно позволить Украине добиться успехов в войне против РФ.

"Две недели назад я был в Украине и говорил, что нам нужно сделать все возможное, чтобы помочь украинцам отразить эту ужасающую агрессию Путина. Я буду добиваться консенсуса в отношении этой точки зрения здесь, в НАТО", - добавил Кэмерон.

Обязательства военной помощи Украине

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейскому Союзу и НАТО необходимо сотрудничать в вопросе производства вооружения, чтобы удовлетворить потребности Украины.

В начале мая Совет Евросоюза принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Позже Bloomberg писало, что ЕС отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Пока он выполнен лишь на 30%.

Также сообщалось, что на фоне опасений в ЕС об отставании от графика поставок Украине артснарядов допускается вариант, что их будут закупать в странах, которые не находятся в Евросоюзе.