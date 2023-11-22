Страны ЕС придумали, как поставить Украине миллион боеприпасов. Politico рассказало детали

В ЕС опасаются, что не смог вовремя поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов. Поэтому допускается вариант, что их будут закупать в странах, которые не находятся в Евросоюзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Эти опасения заставляют Францию изменить свои прежние утверждения о том, что боеприпасы должны производиться только в Европе. Французский дипломат считает, что прежде чем прибегать к иностранным поставщикам, ЕС должен фактически не достичь мартовской цели.

"Пока мы не придем к такому выводу, мы не будем этого делать (покупать за рубежом), но если нам придется приспосабливаться, мы приспособимся", - заявил дипломат на условиях анонимности.

Издание пишет, что это значительный отход от традиционной позиции Франции, которая поощряет национальные правительства покупать европейское оружие и боеприпасы.

Снаряды могут поставлять Украину после марта 2024 года.

Управляющий директор Европейской службы внешних действий по вопросам мира, безопасности и обороны Бенедикта фон Зехерр-Тосс заявила, что до мартовского крайнего срока еще далеко.

И даже если цель не будет достигнута до этого месяца, Киев в конце концов получит обещанные боеприпасы, сказала она.

"Вопрос в том, достигнем ли мы цели до марта, или когда-нибудь позже, в 2024 году", - сказала она.

В ЕС призывают купить снаряды в других странах

Дипломат ЕС подчеркнул, что приоритетом является обеспечение Украины достаточным количеством снарядов для отражения российских атак, а не для защиты европейской промышленности.

"Конечная цель - дать Украине то, что ей нужно. Для Украины это не имеет большого значения. Так что это вполне может быть вопросом будущего", - сказал дипломат.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также заявлял, что уже давно выступает за то, что если в ЕС не хватает боеприпасов или техники, то необходимо купить ее где-то еще и дать Украине.

Миллион снарядов для Украины

В конце минувшей зимы стало известно, что ВСУ столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Позже Bloomberg писало, что Европейский союз отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Пока он выполнен лишь на 30%.