У НАТО вважають, що Україна, ймовірно, не зможе витіснити всі війська РФ до кінця 2024 року

У НАТО припускають, що Україна, ймовірно, не зможе витіснити всі російські війська зі своєї території до кінця 2024 року. Однак західні союзники запевняють, що фінансова та військова підтримка Києва не зменшиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

За словами одного з чиновників НАТО на умовах анонімності, Україна, ймовірно, не зможе витіснити всі російські війська зі своєї території до кінця 2024 року.

Водночас, як зазначає видання, західні союзники України запевняють, що фінансова та військова підтримка не зменшиться, попри війну на Близькому Сході.

Проте, як повідомили троє дипломатів НАТО, забезпечення замовлень зброї, особливо ракет і боєприпасів, з оборонною промисловістю та сприяння швидшому виробництву "йде не зовсім так, як планувалося".

Військова допомога Україні

Зазначимо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Європейському союзу та НАТО необхідно співпрацювати у питанні виробництва озброєння, щоб задовольнити потреби України.

На початку травня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів.

Пізніше Bloomberg писало, що ЄС відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів у березні 2024 року. Поки що він виконаний лише на 30%.

Також повідомлялося, що на тлі побоювань у ЄС про відставання від графіка постачання Україні артснарядів допускається варіант, що їх закуповуватимуть у країнах, які не перебувають у Євросоюзі.

Вчора глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що країни-члени НАТО повинні переконати компанії з виробництва озброєння збільшити обсяги випуску своєї продукції для задоволення потреб України протягом найближчих двох років.