В НАТО ответили на угрозы Трампа исключить Испанию из Альянса
В НАТО ответили на угрозы президента США Дональда Трампа об исключении Испании из Альянса.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет BBC, ссылаясь на заявление представителя НАТО.
Учредительный договор организации "не предусматривает никаких положений о приостановлении членства в НАТО или исключении", говорят в Альянсе.
Что произошло
В НАТО отреагировали на слухи о возможной "приостановке" членства Испании в Альянсе. Представитель организации прямо указал: устав такого механизма не содержит.
Причиной скандала стал отказ Испании поддержать военную операцию США против Ирана. Именно после этого в Вашингтоне, по данным СМИ, начали искать рычаги давления на "непослушных" союзников.
Что рассматривали в Вашингтоне
Среди вариантов наказания, появившихся во внутренней переписке Пентагона, - два конкретных шага:
- приостановление членства Испании в НАТО;
- пересмотр позиции США по Фолклендским островам - в пользу Аргентины, что стало бы ударом по Британии.
Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал сдержанно.
"Испанское правительство работает только с официальными документами, а не со слухами", - заявил он.
Как сообщало РБК-Украина, администрация президента США Дональда Трампа разработала своеобразный рейтинг союзников по НАТО - с разделением на "послушных" и "непослушных".
По данным Reuters, Пентагон подготовил несколько сценариев санкций против тех стран-членов, которые отказались поддержать военную операцию против Ирана. Документ отражал "разочарование" американской стороны позицией части союзников.