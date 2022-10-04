В НАТО не видят изменений в ядерной стратегии России, но остаются бдительными, - Reuters

Североатлантический альянс (НАТО) пока не фиксирует изменений в ядерной стратегии России, но сохраняет бдительность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванного чиновника НАТО в комментарии Reuters .

При этом он отметил, что недавние действия России, согласно новой стратегической концепции НАТО, являются "вызовом для безопасности и интересов оборонного Альянса".

"Мы не видели никаких изменений в ядерной стратегии России, но НАТО и союзники сохраняют бдительность", - заявил чиновник.

Напомним, ранее посол США в Украине Бриджит Бринк заявляла, что США обсуждают с союзниками ответ на возможное применение Россией ядерного оружия.

Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, вероятность применения Россией ядерного оружия не является слишком высокой, но к угрозам необходимо относиться серьезно.

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