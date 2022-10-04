ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У НАТО не бачать змін у ядерній стратегії Росії, але залишаються пильними, - Reuters

Новость на русском →
Вівторок 04 жовтня 2022 20:44
У НАТО не бачать змін у ядерній стратегії Росії, але залишаються пильними, - Reuters Фото: в НАТО не бачать змін в ядерній стратегії Росії, але залишаються пильними (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс (НАТО) поки що не фіксує змін у ядерній стратегії Росії, але зберігає пильність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву неназваного чиновника НАТО у коментарі Reuters.

"Ми не бачили жодних змін у ядерній стратегії Росії, але НАТО та союзники зберігають пильність", - заявив чиновник.

При цьому він зазначив, що нещодавні дії Росії, згідно з новою стратегічною концепцією НАТО, є "викликом для безпеки та інтересів оборонного Альянсу".

Нагадаємо, раніше посол США в Україні Бріджіт Брінк заявляла, що США обговорюють із союзниками відповідь на можливе застосування Росією ядерної зброї.

Також ми писали, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, ймовірність застосування Росією ядерної зброї не є надто високою, але до загроз необхідно ставитися серйозно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Ядерна зброя
NEWS
Росіяни біжать зі сходу та півдня. Як розвивається наступ ЗСУ
Росіяни біжать зі сходу та півдня. Як розвивається наступ ЗСУ
DAILY
"Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини