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Під Гостомелем знищено два російських гвинтокрили

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Гостомель, Четвер 24 лютого 2022 13:35
Під Гостомелем знищено два російських гвинтокрили Фото: під Гостомелем знищено два російських гвинтокрили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сили протиповітряної оборони України збили два російські гвинтокрили. Це сталося поблизу селища Гостомель Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Біля Гостомеля Збройні Сили України знищили 2 російських гелікоптери", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що українські військові збили сьомий літак окупанта.

Крім того, в місті Щастя Луганської області українські військові знищили два танки РФ.

Зазначимо, в Луганській області тривають бойові дії. ЗСУ знищили близько 50 російських окупантів в районі Щастя.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Гостомель Київська область Вторгнення Росії до України
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