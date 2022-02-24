Під Гостомелем знищено два російських гвинтокрили

Сили протиповітряної оборони України збили два російські гвинтокрили. Це сталося поблизу селища Гостомель Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Біля Гостомеля Збройні Сили України знищили 2 російських гелікоптери", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що українські військові збили сьомий літак окупанта.

Крім того, в місті Щастя Луганської області українські військові знищили два танки РФ.

Зазначимо, в Луганській області тривають бойові дії. ЗСУ знищили близько 50 російських окупантів в районі Щастя.

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