Россия не сможет расследовать взрывы на "Северных потоках", - МИД Дании
Дания не позволит России принять участие в расследовании причин взрыва на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает РБК-Украина со ссылкой на DR.
Он отметил, что взрывы произошли в экономической зоне Дании, и расследовать их будет она.
"Дания, Швеция и Германия - конституционные государства, и нашим расследованием можно доверять. Мы сказали россиянам, что тщательно это расследуем. И как только мы это сделаем, то объявим о результатах", - заявил глава МИД.
Этому предшествовало заявление российского диктатора Владимира Путина, попросившего Данию предоставить россиянам доступ к расследованию. Позже министр иностранных дел РФ Мария Захарова назвала отказ Дании "махинацией", а также "совершенно таким настоящим лохотроном".
Напомним, 7 марта The New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что за взрывом газопроводов " Северный поток 1 " и "Северный поток 2" якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
Детальнее об этом читайте в тексте РБК-Украина.
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