Россия не сможет расследовать взрывы на "Северных потоках", - МИД Дании

Дания не позволит России принять участие в расследовании причин взрыва на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает РБК-Украина со ссылкой на DR .

Он отметил, что взрывы произошли в экономической зоне Дании, и расследовать их будет она.

"Дания, Швеция и Германия - конституционные государства, и нашим расследованием можно доверять. Мы сказали россиянам, что тщательно это расследуем. И как только мы это сделаем, то объявим о результатах", - заявил глава МИД.

Этому предшествовало заявление российского диктатора Владимира Путина, попросившего Данию предоставить россиянам доступ к расследованию. Позже министр иностранных дел РФ Мария Захарова назвала отказ Дании "махинацией", а также "совершенно таким настоящим лохотроном".