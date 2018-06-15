Генсек НАТО назвав діалог з Росією складним

Також Столтенберг в рамках зустрічі з Меркель обговорив підготовку до саміту НАТО, який має відбутися в липні

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що НАТО зараз складний діалог з Росією. Про це він заявив у Берліні під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає прес-служба НАТО.

"Наш діалог з Росією не простий. Але чим складніші наші відносини, тим більше ми потребуємо діалогу", - сказав Столтенберг.

Також в рамках зустрічі з Меркель обговорив підготовку до саміту НАТО, який має відбутися в липні. Зокрема, обговорювалися питання про сили швидкого реагування Альянсу і боротьби НАТО проти терористичних організацій.

Столтенберг також привітав рішення Німеччини про припинення урізування оборонного бюджету і його збільшення на 6% в 2018 році.

Генсек НАТО відзначив важливість інвестицій в оборону, закликавши Німеччину продовжувати нарощувати обсяги фінансування в цю галузь.

"Ми повинні зробити це для нашої власної безпеки в непередбачуваному світі", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що очікують підтримки США для відновлення роботи комісії Україна-НАТО.

Зазначимо, що 15 червня Президент України Петро Порошенко провів зустріч з послами країн Великої сімки (G7) і Європейського союзу. Співрозмовники, серед іншого, також обговорили підготовку самітів Україна - ЄС та Україна - НАТО в Брюсселі в липні цього року.