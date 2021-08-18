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НАТО збереться на екстрене засідання через ситуацію в Афганістані

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Середа 18 серпня 2021 17:41
НАТО збереться на екстрене засідання через ситуацію в Афганістані Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав екстрене засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу через ситуацію в Афганістані. Воно відбудеться в п'ятницю, 20 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Столтенберга в Twitter.

"Я скликав надзвичайне віртуальне засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в п'ятницю, 20 серпня, щоб продовжити тісну координацію і обговорити наш спільний підхід до Афганістану", - написав він.

Нагадаємо, 15 серпня таліби захопили Кабул без єдиного пострілу після втечі президента Ашрафа Гані.

Детальніше про ситуацію в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Перемога над заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі".

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НАТО Афганистан Єнс Столтенберг
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