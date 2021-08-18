НАТО збереться на екстрене засідання через ситуацію в Афганістані
Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав екстрене засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу через ситуацію в Афганістані. Воно відбудеться в п'ятницю, 20 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Столтенберга в Twitter.
"Я скликав надзвичайне віртуальне засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в п'ятницю, 20 серпня, щоб продовжити тісну координацію і обговорити наш спільний підхід до Афганістану", - написав він.
Нагадаємо, 15 серпня таліби захопили Кабул без єдиного пострілу після втечі президента Ашрафа Гані.
Детальніше про ситуацію в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Перемога над заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі".