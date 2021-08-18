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НАТО соберется на экстренное заседание из-за ситуации в Афганистане

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Среда 18 августа 2021 17:41
НАТО соберется на экстренное заседание из-за ситуации в Афганистане Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание министров иностранных дел стран Альянса из-за ситуации в Афганистане. Оно состоится в пятницу, 20 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Столтенберга в Twitter.

"Я созвал чрезвычайное виртуальное заседание министров иностранных дел стран НАТО в пятницу, 20 августа, чтобы продолжить тесную координацию и обсудить наш общий подход к Афганистану", - написал он.

Напомним, 15 августа талибы захватили Кабул без единого выстрела после побега президента Ашрафа Гани.

Подробнее о ситуации в стране читайте в материале РБК-Украина "Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше".

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НАТО Афганистан Йенс Столтенберг
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