НАТО: саміт альянсу в Мадриді підтвердить політику "відкритих дверей"

Саміт НАТО в Мадриді розгляне нову Стратегічну концепцію з урахуванням змін в європейській і світовій безпеці, підтвердить єдність союзників і політику "відкритих дверей". Зустріч запланована в червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО
За словами заступника генсека Мірче Джоане, зараз ведуться переговори щодо нової концепції.
"Наші міністри закордонних справ в Берліні нададуть подальше політичне керівництво, щоб в Мадриді були прийняті рішучі і далекоглядні документи в Мадриді, які знову підтвердять єдність і надійність НАТО і той факт, що в альянсу є майбутнє", - сказав він.
Відповідаючи на питання грузинських журналістів про ймовірний вплив нинішньої агресії Росії проти України на перспективи євроатлантичної інтеграції Грузії, заступник генсека НАТО зазначив, що альянс поважає право держав в Європі і по всьому світу вибирати свій шлях.
За його словами, це не предмет для вето з будь-якої сторони, і стосується тільки обговорення між відповідною країною і організацією, до якої вона хоче приєднатися.
"Ми знаходимося зараз в момент серйозних змін в європейській безпеці. НАТО зберігає сильну позицію в підтримці України і в захисті і обороні близько 1 мільярда людей, що проживають в наших країнах-союзницях", - додав заступник генсека.
Раніше ми повідомляли, що країни НАТО готові надавати підтримку Україні щодо стримування російської агресії до моменту перемоги українських військ.
Також ми писали, що, за словами Єнса Столтенберга, НАТО надає масову підтримку Україні у війні з Росією. Однак альянс не ставатиме стороною конфлікту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.