НАТО: саміт альянсу в Мадриді підтвердить політику "відкритих дверей"

За словами заступника генсека Мірче Джоане, зараз ведуться переговори щодо нової концепції.

"Наші міністри закордонних справ в Берліні нададуть подальше політичне керівництво, щоб в Мадриді були прийняті рішучі і далекоглядні документи в Мадриді, які знову підтвердять єдність і надійність НАТО і той факт, що в альянсу є майбутнє", - сказав він.

Відповідаючи на питання грузинських журналістів про ймовірний вплив нинішньої агресії Росії проти України на перспективи євроатлантичної інтеграції Грузії, заступник генсека НАТО зазначив, що альянс поважає право держав в Європі і по всьому світу вибирати свій шлях.

За його словами, це не предмет для вето з будь-якої сторони, і стосується тільки обговорення між відповідною країною і організацією, до якої вона хоче приєднатися.

"Ми знаходимося зараз в момент серйозних змін в європейській безпеці. НАТО зберігає сильну позицію в підтримці України і в захисті і обороні близько 1 мільярда людей, що проживають в наших країнах-союзницях", - додав заступник генсека.