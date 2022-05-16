НАТО: саммит альянса в Мадриде подтвердит политику "открытых дверей"

По словам замгенсека Мирче Джоане, сейчас ведутся переговоры относительно новой концепции.

"Наши министры иностранных дел в Берлине предоставят дальнейшее политическое руководство, чтобы в Мадриде были приняты решительные и дальновидные документы в Мадриде, которые снова подтвердят единство и надежность НАТО и тот факт, что у альянса есть будущее", - сказал он.

Отвечая на вопрос грузинских журналистов о вероятном влиянии нынешней агрессии россии против Украины на перспективы Евроатлантической интеграции Грузии, замгенсека НАТО отметил, что альянс уважает право государств в Европе и по всему миру выбирать свой путь.

По его словам, это не предмет для вето с какой-либо стороны, и касается только обсуждения между соответствующей страной и организацией, к которой она хочет присоединиться.

"Мы находимся сейчас в момент серьезных перемен в европейской безопасности. НАТО сохраняет сильную позицию в поддержке Украины и в защите и обороне около 1 миллиарда человек, проживающих в наших странах-союзницах", - добавил замгенсека.