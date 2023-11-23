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НАТО и представители Украины изучали противодействие гибридным атакам на фоне агрессии РФ

Кишинев, Четверг 23 ноября 2023 21:11
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НАТО и представители Украины изучали противодействие гибридным атакам на фоне агрессии РФ Архивное фото: НАТО вместе с украинцами изучало противодействие гибридным атакам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

НАТО вместе с украинскими обсудило методы борьбы с гибридными угрозами на фоне полномасштабной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Североатлантический альянс.

"21 и 22 ноября молдавские и украинские эксперты собрались в Кишиневе, чтобы обменяться опытом относительно гибридных угроз и вызовов после полномасштабного вторжения России в Украину, а также поделиться уроками, извлеченными из противодействия гибридной тактике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие, организованное в рамках платформы НАТО-Украина по противодействию гибридной войне, впервые состоялось в Республике Молдова.

Это позволило укрепить диалог и сотрудничество между Украиной и институтами безопасности и обороны Молдовы, а также расширить межведомственное сотрудничество. В обсуждениях также приняли участие представители стран-членов НАТО и миссии партнерства ЕС в Молдове.

Что конкретно обсуждали на встрече

Участники сосредоточили внимание на ряде вопросов, связанных с гибридными угрозами и устойчивостью, в частности: стратегические коммуникации и дезинформация, правительственное и межправительственное сотрудничество, энергетическая безопасность и защита критически важной инфраструктуры.

НАТО и представители Украины изучали противодействие гибридным атакам на фоне агрессии РФ

Фото: Встреча (nato.int)

"Эти консультации экспертов направлены на повышение устойчивости и содействие предотвращению и противодействию гибридным атакам. Присутствие такого количества экспертов - это уникальная возможность выделить и проанализировать общие гибридные риски и угрозы для Молдовы и Украины", - сказала глава Бюро связи НАТО в Молдове Микаэла Шимакова.

Платформа была запущена в 2016 году как инструмент для НАТО и Украины для облегчения обмена информацией о российской гибридной тактике, в частности путем разработки инструментов для защиты и повышения устойчивости.

РФ дестабилизирует обстановку в Украине и других странах

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявлял, что Россия хочет отстранить его от должности до конца 2023 года, для чего придумала план дестабилизации под названием "Майдан-3".

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко рассказал, что полномасштабная война РФ против Украины вошла в "критический период", но диктатор Владимир Путин по-прежнему считает, что возвращения нет и готов долгое время продолжать агрессию. Более того, у Кремля есть планы и в отношении других стран.

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