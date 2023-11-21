Операция "Майдан-3": Зеленский заявил, что РФ хочет отстранить его от власти до конца года

Владимир Зеленский уверен, что Россия хочет отстранить его от должности президента Украины до конца 2023 года. Для этого страна-агрессор придумала план дестабилизации нашего государства под названием "Майдан-3".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью The Sun.

"Операция называется "Майдан-3". Она призвана сменить президента. Это пока. Возможно, не через убийство, а через смену (власти - ред.)", - сказал Зеленский.

По его словам, россияне будут использовать любые инструменты, которые у них есть.

"Идея состоит в том, чтобы до конца этого года совершить новую операцию. Они даже дали название операции. Но, видите ли, мы можем с этим жить", - отметил президент.

"Майдан-3"

Недавно в сети и СМИ появилась информация, что с 1 ноября российские спецслужбы начали масштабную информационную атаку Майдан-3, целью которой является дестабилизация Украины.

По данным СМИ, проведение новой информационной атаки российскими спецслужбами на Украину планируется на ноябрь - декабрь 2023 года.

Позже, комментируя этот план, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны и в конце концов устранить президента.

По его словам, "Майдан для России - это переворот, поэтому операция понятна".

Также Зеленский рассказал, что с начала широкомасштабного вторжения РФ спецслужбы предотвратили как минимум 5-6 покушений на его жизнь.