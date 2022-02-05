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Путін переніс ядерні навчання на час можливого вторгнення в Україну, - Financial Times

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Україна, Субота 05 лютого 2022 14:28
Путін переніс ядерні навчання на час можливого вторгнення в Україну, - Financial Times Фото: вторгнення Росії в Україну може початися в лютому разом з ядерними навчаннями (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Росія в лютому планує провести великі навчання з ядерної зброї. Представники Збройних сил і розвідки США вважають, що вони будуть використані в якості попередження НАТО не втручатися, якщо президент Володимир Путін вирішить вторгнутися в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зокрема, генерал Марк Міллі, голова об'єднаного комітету, і Евріл Гейнс, директор Національної розвідки, повідомили законодавцям в Палаті представників у четвер, що Путін планує почати навчання в середині лютого.

Восени Росія зазвичай проводить щорічні ядерні навчання, що включають випробування міжконтинентальних балістичних ракет із землі, моря і повітря. Але США вважають, що Путін вирішив провести їх на початку цього року в якості демонстрації сили на випадок, якщо він накаже своїм військам продовжити вторгнення в Україну.

США вважають, що оптимальний час для російського вторгнення - з середини лютого до кінця березня.

Проведення навчань, приурочених до вторгнення, стане переконливим нагадуванням НАТО про міць московських ядерних сил, найбільших у світі. За даними Федерації американських вчених, в арсеналі Росії трохи менше 4500 ядерних боєголовок.

США ще належить визначити, чи вирішив Путін вторгнутися в Україну. Але разом зі своїми союзниками Вашингтон все більше турбує триваюче нарощування Росією військової потужності навколо кордону з Україною.

За словами джерела в НАТО, за останні два тижні Росія збільшила кількість бойових груп батальйонного рівня - можливо, з 750 до 1000-розгорнутих в прикордонній зоні з 60 до 83. Ще 14 груп також проходять транзитом в прикордонну зону. США вважають, що Росія також розмістила в регіоні від 1200 до 2100 військовослужбовців сил спеціального призначення.

У регіоні розгорнуті нові бойові групи батальйонного рівня та інші корпуси, в результаті чого загальна чисельність російських військ в регіоні перевищує 100 тисяч осіб.

За оцінками Вашингтона, Росія розгорнула достатньо сил для обмеженого наступу, але лише 70% військ, необхідних для повномасштабного вторгнення, включаючи штурм Києва.

Американські військові експерти вважають, що Росія здатна розгорнути достатньо сил для повномасштабного вторгнення до середини лютого, що збігається із запланованим початком навчань з ядерною зброєю.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в січні 2022 року 48,1% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Думають, що вторгнення не буде, 39,1% опитаних.

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Вторгнення Росії до України
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