Російські війська готові на 70% для вторгнення в Україну, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Офіційні представники США повідомили виданню, що в останні два тижні кількість батальйонних тактичних груп РФ на кордоні з Україною збільшилася до 83 станом на п'ятницю. Також відомо, що ще 14 груп знаходяться на шляху до кордону.

Джерела припускають, що наступ може відбутися в найближчі дні - це залежить від погодних умов. Очікується, що замерзання землі досягне піку 15 лютого і триватиме до кінця березня. Це дозволить російським військовим частинам механізувати транзит по бездоріжжю.

За словами офіційних осіб, Вашингтон вважає, що Росія може вибрати інші варіанти, крім повномасштабного вторгнення, включаючи обмежене вторгнення, і не вірить, що президент Володимир Путін прийняв остаточне рішення. Вони сказали, що Путін створює силу, яка може реалізувати всі сценарії.

Також джерела вважають, що якщо Росія вторгнеться в столицю України Київ, то вона може впасти протягом декількох днів. Повномасштабне вторгнення призведе до великих жертв як серед військових України, так і серед мирного населення.

"Україна може втратити від 5 000 до 25 000 військовослужбовців, в той час як втрати російських військ можуть скласти від 3 000 до 10 000, а втрати серед цивільного населення можуть скласти від 25 000 до 50 000, за оцінками США, сказав чиновник", - пише видання.