Росія, Китай та Іран проведуть треті спільні військові навчання в Індійському океані

У п'ятницю, 21 січня Росія Китай та Іран розпочнуть треті спільні військово-морські навчання. Вони проходитимуть в акваторії Індійського океану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією видання, яке посилається на коментар офіційного представника збройних сил Ірану у зв'язках із громадськістю Мустафи Таджолдіна, навчання "Пояс морської безпеки 2022" пройдуть на півночі Індійського океану.

За його словами, вони стануть третіми спільними військово-морськими навчаннями трьох країн, які почалися у 2019 році і продовжуватимуться надалі.

"Метою цих навчань є зміцнення безпеки та її основ у регіоні, а також розширення багатосторонньої співпраці між трьома країнами для спільної підтримки миру у всьому світі, безпеки на морі та створення морської спільноти із спільним майбутнім", - розповів Таджолдін.

Відомо, що навчання охоплюють різні тактичні вправи, такі як порятунок судна, що згорає, звільнення захопленого судна і стрілянина по повітряних цілях в нічний час.