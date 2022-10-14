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Россия перебросила стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией, - СМИ

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Норвегия, Пятница 14 октября 2022 00:24
Россия перебросила стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией, - СМИ Фото: Россия перебросила стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Россия перебросила стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, на военную базу Оленья на Кольском полуострове у границы Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Faktisk.

Вероятно, это связано с ядерным шантажом России на фоне ее поражения в Украине.

Спутниковый снимок за 7 октября показывает, что на базе Оленья расположены семь бомбардировщиков Ту-160 и четыре - Ту-95. Через два дня Planet Labs зафиксировал один Ту-160 на взлетной полосе авиабазы.

Россия перебросила стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией, - СМИАвиабаза Оленья, 7 октября/Planet Labs

Расположение стратегических бомбардировщиков на Оленье необычное, потому что обычно эти самолеты расположены на воздушной базе Энгельса, что в 720 километрах к юго-востоку от Москвы.

Военные эксперты, опрошенные Faktisk считают, что эти маневры могут быть связаны с традиционными осенними учениями "Гром", но допускают и наличие в них элемента ядерного сдерживания, а следовательно - составляющей ядерных угроз президента РФ Владимира Путина.

Последний раз российские ядерные учения "Гром" состоялись в феврале 2022 года - менее чем за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Они однозначно были предупреждением Западу, чтобы он не вмешивался", - говорит норвежский военный эксперт Ларс Педер Хага.

Напомним, Норвегия патрулирует свою границу с РФ с помощью гарнизона обороны в Сер-Варангере. Недавно страна усилила охрану на границе.

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