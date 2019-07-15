НАТО закликає Росію використати "останній шанс" для збереження ракетної угоди

Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Генсек НАТО заявив, що у випадку незгоди Росія буде відповідальна за документ

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг закликав Росію використати свій "останній шанс" для дотримання Договору по ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У своїй авторській колонці в газеті Столтенберг заявляє, що на керівництво Кремля покладена відповідальність за утилізацію ракет.

"Сьогодні я закликаю Росію скористатися останнім наявним у нас шансом, щоб зберегти Договір. В іншому випадку Москва буде нести одноосібну відповідальність за наслідки договору, внаслідок чого мир стане менш стабільним для нас усіх", - вважає Столтенберг.

На думку генсека НАТО, "на кону стоїть безпека Європи".

Нагадаємо, раніше Столтенберг вже заявляв, що не бачить прориву в переговорах з Росією за договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. За його словами, Москва не продемонструвала намірів повернутися до виконання ракетного договору.

Згодом генсек Альянсу зазначив, що НАТО готове до військових дій при вирішенні конфлікту навколо Договору.