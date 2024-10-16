В НАТО "приняли к сведению" план победы, много аспектов нужно обсудить с Украиной, - Рютте

"У плана много аспектов и много политических и военных вопросов, которые нам действительно нужно обсудить с украинцами, чтобы понять, что за ним стоит, и понять, что мы можем сделать, а что нет", - отметил Рютте.

По его словам, он находится в тесном контакте с союзниками и Киевом, чтобы понять, что можно сделать в контексте помощи Украине.

При этом Рютте отказался раскрыть, что именно союзники планируют обсудить с Украиной.

Он уточнил, что на данный момент необходимо сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине отвоевать больше территорий и укрепить свои позиции на будущих мирных переговорах.