У НАТО "прийняли до уваги" план перемоги, багато аспектів потрібно обговорити з Україною, - Рютте

"У плану багато аспектів та багато політичних та військових питань, які нам дійсно потрібно обговорити з українцями, щоб зрозуміти, що за ним стоїть, і зрозуміти, що ми можемо зробити, а що ні", - зазначив Рютте.

За його словами, він перебуває у тісному контакті з союзниками та Києвом, щоб зрозуміти, що можна зробити в контексті допомоги Україні.

Водночас Рютте відмовився розкрити, що саме союзники планують обговорити з Україною.

Він уточнив, що на даний момент необхідно зосередитись на тому, щоб допомогти Україні відвоювати більше територій та зміцнити свої позиції на майбутніх мирних переговорах.