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У НАТО "прийняли до уваги" план перемоги, багато аспектів потрібно обговорити з Україною, - Рютте

Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (flickr by worldeconomicforum)
Автор: Іван Носальський

Союзники по НАТО врахували план перемоги, який розробив Київ. Але багато аспектів такої ініціативи досі потрібно обговорити.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"У плану багато аспектів та багато політичних та військових питань, які нам дійсно потрібно обговорити з українцями, щоб зрозуміти, що за ним стоїть, і зрозуміти, що ми можемо зробити, а що ні", - зазначив Рютте.

За його словами, він перебуває у тісному контакті з союзниками та Києвом, щоб зрозуміти, що можна зробити в контексті допомоги Україні.

Водночас Рютте відмовився розкрити, що саме союзники планують обговорити з Україною.

Він уточнив, що на даний момент необхідно зосередитись на тому, щоб допомогти Україні відвоювати більше територій та зміцнити свої позиції на майбутніх мирних переговорах.

 

План перемоги

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський публічно представив план перемоги. Це сталося під час його виступу у Раді.

План складається з п'яти пунктів. Глава держави розкрив лише його основну частину, доповнення залишилися засекреченими.

Як зазначив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, у таємних доповненнях йдеться про удари по території Росії.

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НАТОМарк РюттеВійна в УкраїніПлан перемоги Зеленського