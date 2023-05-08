Швеция рассчитывает стать членом НАТО до июльского саммита, - министр обороны

Швеция надеется, что она официально станет частью НАТО до саммита Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR , об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Он напомнил, что Швеция начала процесс вступления в НАТО вместе с Финляндией, но страны не смогли одновременно стать членами Альянса.

"То, что Финляндия уже в НАТО - хорошо для безопасности Швеции. Но, конечно, важно, чтобы мы смогли как можно быстрее присоединиться к Альянсу. Мы хотим сделать это до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля", - подчеркнул министр.

Чиновник уточнил, что у Стокгольма было понимание того, что между Швецией и Турцией больше разногласий, чем в случае с Финляндией. Но сейчас его страна сделала ряд шагов, которые предусмотрены трехсторонним меморандумом между странами, в том числе изменила законодательство для борьбы с терроризмом.

Йонсон добавил, что "только Венгрия может решать за Венгрию и Турция - за Турцию" в вопросе ратификации шведского членства в Альянсе. Но лучше всего было бы завершить процесс как можно быстрее.

По его словам, сейчас Швеция чувствует большую поддержку со стороны США и других союзников по Альянсу.