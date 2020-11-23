У Чорне море для патрулювання прямує американський есмінець

Фото: ракетний есмінець (twitter.com USNavyEurope)

Ракетний есмінець Військово-морських сил США USS Donald Cook прямує до узбережжя Чорного моря. Він буде регулярно патрулювати в рамках місії НАТО.

Про це сказано в Twitter Шостого флоту ВМС США.

У повідомленні наголошується, що кораблі ВМС США регулярно патрулюють води регіону для надання підтримки союзників і партнерів по НАТО, серед яких і наша країна.

"USS Donald Cook DDG 75 почав свій перехід через протоки в Чорне море, відзначивши сьомий раз, коли військовий корабель ВМС США буде перебувати в Чорноморському регіоні", - зазначено в повідомленні.

Головною зброєю корабля є крилаті ракети Томагавк з дальністю польоту до 2500 кілометрів, здатні нести ядерні заряди.

Нагадаємо, в кінці вересня у Чорному морі корабельно-катерна група Військово-морських сил Збройних сил України провела спільні навчання типу PASSEX з американським есмінцем Roosevelt. Вони відпрацювали низку завдань щодо підвищення взаємосумісності за стандартами НАТО.

Як писало РБК-Україна, на початку жовтня британський міноносець пройшов через турецький Босфор. Після цього він увійшов у Чорне море.