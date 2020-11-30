НАТО продовжить нарощувати присутність в Чорноморському регіоні через РФ

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

Північноатлантичний Альянс (НАТО) продовжить нарощувати свою військову присутність в Чорноморському регіоні. Це викликано збільшенням військової присутності Росії в Криму.

Про це на брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

За його словами, дане питання міністри країн-членів Альянсу будуть обговорювати під час онлайн-конференції 2 грудня.

"Ми бачимо, що Росія збільшує свою присутність в Криму. Тому ми повинні нарощувати свою присутність в Чорноморському регіоні і обговорювати це питання з нашими партнерами - Україною і Грузією", - заявив Столтенберг.

Раніше РБК-Україна писало, що у НАТО заявили про посилення військових позицій Росії у світі з-за криз в Нагірному Карабасі і Білорусі.

До цього віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Україна готова бути основним партнером НАТО у забезпеченні безпеки в Чорному морі.

Також повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер вважає, що загроза з боку Росії стала ще більш очевидною. Вона закликала Альянс посилити оборонні можливості і почати говорити з позиції сили.