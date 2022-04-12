Швеція і Фінляндія відкинули загрози Росії і будуть самі вирішувати питання про вступ до НАТО

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде оцінила загрози Росії через можливий вступ її країни і Фінляндії в НАТО як абсолютно неприйнятні. Країни мають намір самі вирішувати питання про приєднання до блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Klix (Сараєво).

"З боку Росії абсолютно неприйнятно будь-яким чином загрожувати Швеції або Фінляндії, тому що її громадяни самі повинні визначати свою політику безпеки. Є час до і після 24 лютого, і Швеція і Фінляндія самі визначать свою політику", - заявила Лінде журналістам в Сараєво в ході офіційного візиту до Боснії і Герцеговини.

Коментуючи загрози її країні з боку Москви, в тому числі заяву прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, міністр закордонних справ Швеції заявила, що ситуація з безпекою в Європі різко змінилася після того, як агресія Росії на Україні призвела до жахливих руйнувань і людських страждань.

Це спонукало уряди Стокгольма і Гельсінкі переглянути свою давню політику військового нейтралітету і розглянути можливість вступу в НАТО.

"Напад Росії на Україну є неспровокованим і незаконним і не може бути нічим виправдано, і саме тому Швеція разом з ЄС підтримує Україну", - сказав Лінде, додавши, що весь світ повинен об'єднатися у протидії російській агресії.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі виступають проти вступу Фінляндії і Швеції в НАТО, оскільки цей крок нібито не принесе безпеку в Європу.