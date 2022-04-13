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Швеція подасть заявку на вступ до НАТО до кінця червня, - SvD

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Стокгольм, Середа 13 квітня 2022 13:34
Швеція подасть заявку на вступ до НАТО до кінця червня, - SvD Фото: прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон має намір подати заявку на членство країни в НАТО до кінця червня. А саме на саміті в Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське видання SvD.

Видання з посиланням на джерела пише, що партійне керівництво шведських соціал-демократів прийняло рішення щодо питання НАТО. Воно полягає в тому, щоб Стокгольм став частиною Північноатлантичного альянсу вже цього року.

Передбачається, що Андерссон подасть заявку на членство на саміті НАТО, який пройде в Мадриді 29-30 червня.

Нагадаємо, раніше Швеція і Фінляндія відкинули загрози Росії і заявили, що будуть самі вирішувати питання про вступ до НАТО.

Росія виступає проти подальшого розширення альянсу, оскільки вважає це загрозою своїй безпеці.

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