Швеція подасть заявку на вступ до НАТО до кінця червня, - SvD
Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон має намір подати заявку на членство країни в НАТО до кінця червня. А саме на саміті в Мадриді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське видання SvD.
Видання з посиланням на джерела пише, що партійне керівництво шведських соціал-демократів прийняло рішення щодо питання НАТО. Воно полягає в тому, щоб Стокгольм став частиною Північноатлантичного альянсу вже цього року.
Передбачається, що Андерссон подасть заявку на членство на саміті НАТО, який пройде в Мадриді 29-30 червня.
Нагадаємо, раніше Швеція і Фінляндія відкинули загрози Росії і заявили, що будуть самі вирішувати питання про вступ до НАТО.
Росія виступає проти подальшого розширення альянсу, оскільки вважає це загрозою своїй безпеці.
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