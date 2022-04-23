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Литва, Латвія та Естонія вимагають посилення присутності НАТО в регіоні

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Субота 23 квітня 2022 07:07
Литва, Латвія та Естонія вимагають посилення присутності НАТО в регіоні Фото: прем'єр-міністри Литви Інгріда Шимоніте, Латвії Крішьяніс Каріньш та Естонії Кая Каллас (twitter.com/krisjaniskarins)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії вимагають ввести заборону на імпорт російської нафти і газу, а також заявили про намір збільшити витрати на оборону і висловилися за постійну присутність дивізій НАТО в Балтійському регіоні на фоні триваючої війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву глав урядів країн Балтії після саміту.

"На майбутньому саміті НАТО в Мадриді ми будемо прагнути схвалити майбутню Стратегічну концепцію НАТО, а також значно зміцнити довгострокові рішення НАТО в області стримування та оборони і східний фланг НАТО", - йдеться в тексті документа.

Зазначається, що для запобігання будь-якій можливості агресії, в країнах Балтії необхідні сучасні рішення постійного захисту.

"Їм необхідна більша присутність сухопутних, військово-повітряних і військово-морських сил. Для забезпечення постійної присутності союзників в країнах Балтії будуть потрібні три боєздатні дивізії, по одній в кожній з країн Балтії, призначені для колективної оборони та здатні об'єднувати місцеві сили національної оборони", - вказується в заяві.

Прем'єри Литви Інгріда Шимоніте, Латвії Крішьяніс Каріньш та Естонії Кая Каллас вважають, що кожна дивізія повинна включати в себе бригаду готовності союзників з необхідними можливостями підтримки на основі посилених бойових груп.

Глави урядів країн Балтії додали, що мають намір продовжувати збільшувати свої національні оборонні бюджети як мінімум до 2,5% ВВП.

"Ми продовжимо спільну роботу із закупівлі реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і вивчимо інші варіанти подальшої координації діяльності з нарощування потенціалу. Ми розробимо загальні процедури, щоб держави могли надавати військову та невійськову допомогу один одному або декільком країнам Балтії на їхнє прохання", - йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що Естонія перша в світі офіційно визнала війну РФ проти України геноцидом. Після цього аналогічна Заява зробили й у Латвії.

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