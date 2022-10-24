Ему не поверили. Начальник Генштаба РФ рассказал о "грязной бомбе" коллегам из США и Британии
Начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов в телефонных разговорах с начальником Штаба обороны Британии и главой комитета начальников штабов США рассказал им о "грязной бомбе", которую якобы создает Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министерства обороны Британии.
Начальник штаба обороны Британии Тони Радакин отверг обвинения России в том, что Украина планирует действия по эскалации конфликта, и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании. Оба военачальника согласились с важностью поддержания открытых каналов связи между Британией и Россией, чтобы облегчить деэскалацию.
В разговоре с главой комитета начальников штабов США Марком Милли Герасимов также пытался убедить коллегу в возможном применении Украиной "грязной бомбы".
Россия начала вбрасывать информацию о якобы "провокации" Украины еще 23 октября. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил, что Украина собирается использовать "грязную бомбу".
Эту же информацию озвучил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По их словам, работы над созданием грязной бомбы находятся на финальной стадии, а собирать их могли якобы с помощью Харьковского физико-технического института или института ядерных исследований при академии наук в Киеве. Подробнее об этом – в материале РБК-Украина.
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