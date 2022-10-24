Ему не поверили. Начальник Генштаба РФ рассказал о "грязной бомбе" коллегам из США и Британии

Фото: начальник Генштаба РФ рассказал о "грязной бомбе" коллегам из США и Британии (Getty Images)

Начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов в телефонных разговорах с начальником Штаба обороны Британии и главой комитета начальников штабов США рассказал им о "грязной бомбе", которую якобы создает Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министерства обороны Британии.

Начальник штаба обороны Британии Тони Радакин отверг обвинения России в том, что Украина планирует действия по эскалации конфликта, и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании. Оба военачальника согласились с важностью поддержания открытых каналов связи между Британией и Россией, чтобы облегчить деэскалацию. В разговоре с главой комитета начальников штабов США Марком Милли Герасимов также пытался убедить коллегу в возможном применении Украиной "грязной бомбы".