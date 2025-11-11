RU

НАТО нужно отвечать силой на российские провокации с дронами и самолетами, - Павел

Фото: Петр Павел, президент Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Странам НАТО необходимо дать адекватный ответ, когда российские самолеты или беспилотники нарушают их воздушное пространство.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

По словам Павела, сейчас россияне испытывают страны НАТО - они проверяют, как работает система ПВО отдельных государств и как работает интегрированная система ПВО НАТО. Также россияне хотят выяснить, насколько страны Альянса решительны в защите собственной обороны. 

По его словам, Россия признает только тех, кто показывает силу и решительность. Если же показывать сдержанность, то в Москве воспринимают это как слабость. 

"А слабость, с точки зрения России, заслуживает только того, чтобы ею вытирали пол", - обратил внимание чешский лидер. 

Павел напомнил, что когда он возглавлял военный комитет НАТО, Россия неоднократно нарушала воздушное пространство Турции. 

"И только при каком-то десятом нарушении, которое было совершенно однозначно сознательной провокацией и Россия испытывала, насколько далеко может зайти, турки разозлились и сбили один из тех российских самолетов. И наступил покой", - добавил он. 

Провокации России

Напомним, ранее российские дроны несколько раз нарушали воздушное пространство Румынии, Польши, Литвы и не только.

В частности, в сентябре в воздушное пространство Польши вторглись сразу до 20 российских беспилотников. Их начали сбивать.

Также российские истребители МиГ-31 в сентябре нарушили воздушное пространство Эстонии. Силового ответа от НАТО не было.

На этом фоне союзники по Альянсу начали обсуждать возможность уничтожения российских самолетов в случае, если они нарушат воздушное пространство.

