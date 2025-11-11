НАТО потрібно відповідати силою на російські провокації з дронами і літаками, - Павел

За словами Павела, зараз росіяни випробовують країни НАТО - вони перевіряють, як працює система ППО окремих держав і як працює інтегрована система ППО НАТО. Також росіяни хочуть з'ясувати, наскільки країни Альянсу рішучі в захисті власної оборони.

За його словами, Росія визнає тільки тих, хто показує силу і рішучість. Якщо ж показувати стриманість, то в Москві сприймають це як слабкість.

"А слабкість, з погляду Росії, заслуговує лише на те, щоб нею витирали підлогу", - звернув увагу чеський лідер.

Павел нагадав, що коли він очолював військовий комітет НАТО, Росія неодноразово порушувала повітряний простір Туреччини.

"І тільки при якомусь десятому порушенні, яке було абсолютно однозначно свідомою провокацією, і Росія випробовувала, наскільки далеко може зайти, турки розлютилися і збили один із тих російських літаків. І настав спокій", - додав він.