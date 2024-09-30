ua en ru
Пн, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НАТО усилило мониторинг воздушного пространства Румынии после падения российских дронов

Румыния, Понедельник 30 сентября 2024 19:53
UA EN RU
НАТО усилило мониторинг воздушного пространства Румынии после падения российских дронов Фото: самолет дальнего радиолокационного слежения НАТО (ac.nato.int)
Автор: Татьяна Степанова

НАТО с 29 сентября начало дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии. Альянс привлек еще один самолет дальней радиолокационной слежки (AWACS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Объединенного командования Военно-воздушных сил НАТО.

"Решение о полетах AWACS, принятое по рекомендации Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными НАТО в Европе, поможет поддержать усиленное присутствие Альянса в регионе и отслеживать российскую военную активность", - говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что самолеты наблюдения осуществляют мониторинг российской военной активности на границах Альянса и усиливают способность Румынии реагировать на воздушные угрозы вблизи ее границ.

Отмечается, что полеты пройдут исключительно над территорией НАТО и будут осуществляться с авиабазы Превеза в Греции.

Российские дроны на территории Румынии

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Румыния неоднократно сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки российских дронов.

Кроме того, по данным Воздушных сил, в ночь на 8 сентября российский дрон залетел в Румынию из Одесской области. Тогда же жители приграничных с Украиной румынских уездов получили уведомления об угрозе падения объектов.

А 27 сентября в Румынии объявляли тревогу для жителей северной части уезда Тулча. Причиной стало выявление группы российских беспилотников, направлявшихся к украинским целям на границе с Румынией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Румыния Война в Украине Дрони
NEWS
Почему Украину накрыла пылевая буря и когда ситуация улучшится
Почему Украину накрыла пылевая буря и когда ситуация улучшится
DAILY
Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город