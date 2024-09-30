НАТО усилило мониторинг воздушного пространства Румынии после падения российских дронов

НАТО с 29 сентября начало дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии. Альянс привлек еще один самолет дальней радиолокационной слежки (AWACS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Объединенного командования Военно-воздушных сил НАТО.

"Решение о полетах AWACS, принятое по рекомендации Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными НАТО в Европе, поможет поддержать усиленное присутствие Альянса в регионе и отслеживать российскую военную активность", - говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что самолеты наблюдения осуществляют мониторинг российской военной активности на границах Альянса и усиливают способность Румынии реагировать на воздушные угрозы вблизи ее границ.

Отмечается, что полеты пройдут исключительно над территорией НАТО и будут осуществляться с авиабазы Превеза в Греции.