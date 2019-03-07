У НАТО пообіцяли відповідь на припинення РФ участі в ракетному договорі

НАТО не планує розміщувати ракети в Європі

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что реакция Североатлантического альянса на приостановку Россией ракетного договора будет взвешенной. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Столтенберг отметил, что НАТО не планирует размещать ракеты в Европе.

"Пока слишком рано говорить о том, как это отразится на НАТО. Однако я могу сказать, что наш ответ будет взвешенным, скоординированным между членами альянса", - сказал Столтенберг.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения новых ядерных ракет средней дальности в Европе.

РБК-Украина писало, что 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении ракетного договора. В начале февраля на сайте Государственного департамента США было опубликовано официальное заявление о намерении США выйти из договора о ракетах.