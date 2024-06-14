НАТО согласовало варианты ответа на враждебные действия РФ, которых стало больше, - Столтенберг

Российская Федерация в последнее время увеличила количество враждебных действий по отношению к членам НАТО. В частности, речь идет о кибератаках и использовании мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Он подчеркнул, что Альянс будет защищаться от любых враждебных действий.

"Сегодня министры согласовали ряд вариантов реагирования, которые члены Альянса могут принимать индивидуально или коллективно. Это включает усиленный обмен развединформацией, усиленную защиту критической инфраструктуры и дальнейшее уменьшение пространства для российских спецслужб", - сказал генсек.

Напомним, вчера мы сообщали, что генсек НАТО пообещал, что Альянс примет жесткие меры против российских шпионов в ответ на диверсии.

Мы также сообщали, что в Швейцарии фиксируют увеличение кибератак накануне саммита мира, который пройдет уже в эти выходные.

О том, как страна-агрессор пытается сорвать предстоящий саммит и почему это для нее важно, читайте в материале РБК-Украина.

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