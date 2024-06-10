В Швейцарии фиксируют увеличение кибератак накануне саммита мира, - Reuters
В Швейцарии наблюдается увеличение количества кибератак и дезинформационных кампаний накануне Глобального саммита мира по Украине, который состоится 15-16 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщает агентство, президент Швейцарии Виолы Амхерд заявила, что в последние недели участились кибератаки и дезинформационные кампании.
Также, по словам министра иностранных дел Игнацио Кассиса, инновирует явная "заинтересованность" в срыве саммита мира. При этом министр избежал ответа на вопрос, кто именно стоит за атаками, когда его спросили, причастна ли к ним Россия.
Reuters отмечает, что всего 90 стран и организаций подтвердили свое участие в саммите мира. Приблизительно половина из них - из Южной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока.
Глобальный саммит мира
Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира.
Западные СМИ узнали, о чем хотят договориться на саммите мира по Украине.
Отметим, по требованию Украины, в этот раз Россия не будет участвовать в Глобальном саммите мира.
При этом страна-агрессор пытается сорвать предстоящий саммит. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.
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