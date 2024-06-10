ua en ru
Пн, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Швейцарии фиксируют увеличение кибератак накануне саммита мира, - Reuters

Швейцария, Понедельник 10 июня 2024 21:45
UA EN RU
В Швейцарии фиксируют увеличение кибератак накануне саммита мира, - Reuters Фото: в Швейцарии фиксируют увеличение кибератак в преддверии саммита мира (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Швейцарии наблюдается увеличение количества кибератак и дезинформационных кампаний накануне Глобального саммита мира по Украине, который состоится 15-16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агентство, президент Швейцарии Виолы Амхерд заявила, что в последние недели участились кибератаки и дезинформационные кампании.

Также, по словам министра иностранных дел Игнацио Кассиса, инновирует явная "заинтересованность" в срыве саммита мира. При этом министр избежал ответа на вопрос, кто именно стоит за атаками, когда его спросили, причастна ли к ним Россия.

Reuters отмечает, что всего 90 стран и организаций подтвердили свое участие в саммите мира. Приблизительно половина из них - из Южной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Глобальный саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира.

Западные СМИ узнали, о чем хотят договориться на саммите мира по Украине.

Отметим, по требованию Украины, в этот раз Россия не будет участвовать в Глобальном саммите мира.

При этом страна-агрессор пытается сорвать предстоящий саммит. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Саммит мира Кибератака
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключения света
В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключения света
DAILY
Федор Вениславский: Электронных повесток через электронные кабинеты не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Электронных повесток через электронные кабинеты не будет