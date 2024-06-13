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Генсек НАТО пообещал жесткие меры против российских шпионов в ответ на диверсии

Брюссель, Четверг 13 июня 2024 13:06
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Генсек НАТО пообещал жесткие меры против российских шпионов в ответ на диверсии Фото: генсек НАТО Йенс Столтенгберг (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Члены НАТО намерены принять более жесткие меры против российских шпионов по всему альянсу в ответ на кампанию враждебных действий со стороны Москвы, которая включает в себя акты диверсий и кибератаки.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенгберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы видели несколько примеров диверсий, попыток поджогов, кибератак и дезинформации", - сказал он журналистам, добавив, что встреча министров обороны НАТО в Брюсселе сегодня "рассмотрит российскую кампанию враждебных действий против союзников по НАТО".

Столтенберг заявил, что министры также обсудят варианты реагирования НАТО, включая защиту критически важной морской и киберинфраструктуры, а также "более жесткие ограничения для сотрудников российской разведки во всем альянсе".

Диверсии Кремля

Поджоги в последние месяцы случались в нескольких странах Евросоюза, и службы безопасности подозревают, что речь может идти о спланированной акции.

Ранее министр внутренних дел Томаш Семоняк назвал активность Москвы "очень серьезной ситуацией", поскольку российские службы теперь действуют на чужой территории гораздо более осознанно.

По его словам, действия включают в себя вербовку так называемых "одноразовых агентов", таких как футбольные хулиганы или организованные преступные группы, которые готовы совершать подобные действия за деньги. "Мы больше не говорим об агентах влияния или какой-то онлайн-деятельности, - сказал Семоняк. - Это люди, которые готовы прийти и поджечь".

Польские власти расследуют роль Кремля в пожаре, в результате которого сгорел торговый центр в Варшаве. Другой случай связан с попыткой поджечь лакокрасочную фабрику в городе Вроцлав.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Россия стоит за попыткой поджога городских автобусов в Праге.

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