НАТО погодило варіанти відповіді на ворожі дії РФ, яких побільшало, - Столтенберг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Він наголосив, що Альянс буде захищатися від будь-яких ворожих дій.

"Сьогодні міністри погодили низку варіантів реагування, які члени Альянсу можуть вживати індивідуально або колективно. Це включає посилений обмін розвідінформацією, посилений захист критичної інфраструктури, та подальше зменшення простору для російських спецслужбовців", - сказав генсек.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що генсек НАТО пообіцяв, що Альянс застосує жорсткі заходи проти російських шпигунів у відповідь на диверсії.

Ми також повідомляли, що у Швейцарії фіксують збільшення кібератак напередодні саміту миру, який пройде вже цими вихідними.

Про те, як країна-агресор намагається зірвати майбутній саміт та чому це для неї важливо, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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