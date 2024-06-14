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НАТО погодило варіанти відповіді на ворожі дії РФ, яких побільшало, - Столтенберг

П'ятниця 14 червня 2024 15:24
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НАТО погодило варіанти відповіді на ворожі дії РФ, яких побільшало, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація останнім часом збільшила кількість ворожих дій стосовно членів НАТО. Зокрема йдеться про кібератаки та використання мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Сьогодні міністри погодили низку варіантів реагування, які члени Альянсу можуть вживати індивідуально або колективно. Це включає посилений обмін розвідінформацією, посилений захист критичної інфраструктури, та подальше зменшення простору для російських спецслужбовців", - сказав генсек.

Він наголосив, що Альянс буде захищатися від будь-яких ворожих дій.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що генсек НАТО пообіцяв, що Альянс застосує жорсткі заходи проти російських шпигунів у відповідь на диверсії.

Ми також повідомляли, що у Швейцарії фіксують збільшення кібератак напередодні саміту миру, який пройде вже цими вихідними.

Про те, як країна-агресор намагається зірвати майбутній саміт та чому це для неї важливо, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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