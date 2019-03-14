НАТО підтверджує можливість вступу України в Альянс, - Столтенберг

Союзники НАТО підтримують Україну

Североатлантический Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства Украины в НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, говорится в годовом отчете работы НАТО за 2018 год.

Столтенберг отметил, что НАТО единогласно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и обязательства оборонного блока для поддержки Украины с проведением реформ в рамках широкого пакета помощи.

Отметим, что 19 февраля, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об изменениях в Конституцию Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.

Как писало РБК-Украина ранее, 7 февраля Рада одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Так, 335 парламентариев проголосовали за принятие документа.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что у Украины нет оснований рассчитывать на прекращение агрессии со стороны Российской Федерации в ближайшей перспективе, однако, сдержать ее может расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Также главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил о расширении военного присутствия США и НАТО в Черном море.