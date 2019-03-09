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Росію може стримати розширення присутності НАТО, - Клімпуш-Цинцадзе

Новини » Політика    09.03.2019 - 11:23
Росію може стримати розширення присутності НАТО, - Клімпуш-Цинцадзе
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (pinchukfund.org)

За її словами, лідерство США у посиленні військової присутності НАТО в Чорноморському регіоні надзвичайно важливе

В України немає підстав розраховувати на припинення агресії з боку Російської Федерації в найближчій перспективі, однак, може стримати її розширення присутність НАТО в Чорноморському регіоні. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Клімпуш-Цинцадзе в ході зустрічі з директором з питань РФ і Євразії Фіоною Хілл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Кабміну.

За її словами, Україна розраховує на подальшу пильну увагу з боку США до ситуації в Азовському і Чорному морях та засудження російського збройного нападу на ВМС України в Керченській протоці.

"Агресивні дії РФ підривають регіональну і міжнародну безпеку. Кремль нехтує міжнародним правом і двосторонніми угодами. Така поведінка вимагає посилення тиску на Росію", - заявила вона.

Лідерство США у посиленні військової присутності НАТО в Чорноморському регіоні надзвичайно важливе і є єдиним шляхом, який може допомогти стримати Росію від агресивних дій", вважає Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, раніше Іванна Климпуш-Цинцадзе і посол України в США Валерій Чалий зустрілися з в. о. помічника міністра оборони з питань міжнародної безпеки Кетрін Вилбаргер і заступником помічника Міністра оборони США з питань України, Росії і Євразії Лорою Купер.

На зустрічі обговорювалися питання допомоги Україні та консолідації міжнародних зусиль з метою протидії російській агресії.

Також Клімпуш-Цинцадзе разом із заступником помічника генсека НАТО обговорили додаткові санкції США проти РФ.

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