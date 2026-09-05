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НАТО впервые отрабатывает защиту от атомных субмарин РФ без американцев, - Politico

20:48 05.09.2026 Сб
2 мин
В этом году операцию возглавил не американский, а французский командующий
aimg Валерия Абабина
НАТО впервые отрабатывает защиту от атомных субмарин РФ без американцев, - Politico Фото: Генсек НАТО Марк Рютте и Президент США Дональд Трамп (flickr.com)
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Союзники по НАТО собрались близ Исландии, чтобы отработать охоту на российские подлодки. Впервые за многолетнюю историю этих учений к ним не присоединился ни один американский корабль или самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Обучение без американцев

По информации издания, к учениям привлекли немецкие самолеты-разведчики, канадские военные корабли и бельгийские истребители. Однако впервые с начала этих ежегодных маневров, известных как Северный Викинг, ни один американский корабль или самолет не присоединился к операции.

Силы НАТО, которые возглавил французский командующий, имели целью доказать себе и Москве, что могут защитить континент без американского лидерства.

Еще два года назад эти учения проводили два десантных корабля ВМС США, полных морских пехотинцев и самолетов. Теперь, когда большинство американского флота находятся на Ближнем Востоке и Карибском бассейне, в Северной Атлантике остались преимущественно канадские и европейские корабли.

Почему Исландия имеет стратегическое значение

Исландия расположена посреди любимого маршрута русского флота для продвижения малозаметных подлодок, способных нести ядерное оружие. Участок ледяной воды между Гренландией, Исландией и Великобританией в НАТО называют "промежутком GIUK" - именно здесь российские атомные субмарины входят в Атлантику со своих баз на Кольском полуострове.

"Для НАТО и России это действительно линия разграничения. Для россиян, если они смогут контролировать доступ к этому пробелу, получат полное господство в Атлантике", - отметил высокопоставленный чиновник НАТО.

Отступление США из региона

По данным Politico, отсутствие американских кораблей закрепило отступление, которое началось во второй администрации Трампа. Ранее президент США угрожал вывести войска из Европы, а также заявлял о намерениях купить или даже захватить Гренландию – автономную территорию Дании и союзника НАТО.

Представитель альянса заверил, что такие учения строят постоянное присутствие в Северной Атлантике. В то же время французский контрадмирал Николя Молитор, возглавивший коалицию, признал, что фокус изменился, хотя группа продолжает проводить отдельные учения по ВМС США.

Напомним, в водах Северной Атлантики все больше обостряется скрытое противостояние между НАТО и Россией.

Ранее министр обороны Британии Джон Гили предупреждал об опасной игре в "кошки-мышки", которую стороны устроили в этом регионе, - российские подлодки регулярно действуют в северных широтах.

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