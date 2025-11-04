НАТО планирует предоставить Украине 60 млрд долларов: в Альянсе раскрыли планы на 2026 год

"Помощь по этим пакетам (в рамках инициативы PURL - ред.) или уже предоставлена, или она еще находится в процессе поступления в Украину. Мы активно работаем над организацией и финансированием следующих пакетов. Это долгосрочная и масштабная инициатива, поэтому общий объем поддержки будет значительным", - заявил Тернер.

По его словам, это ключевой элемент в общей военной помощи Украине, которую предоставляют союзники Альянса.

"Например, в 2024 году страны НАТО предоставили Украине военной помощи на более 50 млрд долларов. Окончательные цифры за этот год еще не определены. Правительство Украины уведомило своих партнеров, в частности в НАТО, что в 2026 году общий оборонный бюджет страны составит 120 млрд долларов, из которых половину профинансирует Украина, а половину - международные партнеры", - сказал он.

Глава представительства Альянса в Украине также подчеркнул, что инициатива PURL является очень важной частью этой общей поддержки, хотя общая помощь не ограничивается только ею.

"Выделение 60 млрд в следующем году - это очень большая и практическая поддержка, опять же, инициатива PURL. Это жизненно необходимая поддержка", - добавил Тернер.

По его словам, НАТО также хочет работать с украинской промышленностью и инновациями. Важно понять и изучить, как Украина переходит от создания концепции способности к передаче вооружения в применение на поле боя за считанные недели.

"Есть так называемый Комплексный пакет помощи НАТО Украине (КПД), который предусматривает целый ряд направлений предоставления нелетальной поддержки Украины. Он охватывает как помощь, связанную с условиями на поле боя, так и долгосрочные программы, например, поддержку больниц или помощь ветеранам. Это является одним из приоритетных направлений помощи НАТО", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам дипломата, в Польше действует совместный центр, который занимается изучением и внедрением боевого опыта и помощью в противодействии угрозам на поле боя.

"Очень важно работать с Украиной над достижением ряда целей для дальнейшего повышения нашей взаимосовместимости, а также над некоторыми приоритетными реформами. Всегда бывает так, что потенциальные члены НАТО, знаете, проводят реформы, которые хотели бы видеть члены НАТО, и Украина делает значительный прогресс в проведении таких реформ", - подытожил Тернер.