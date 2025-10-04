НАТО перенимает у Украины опыт борьбы с российскими дронами, - Atlantic Council
Украина стала ведущим экспертом в войне дронов и теперь обучает союзников по НАТО, как эффективно противодействовать российским беспилотникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Atlantic Council,
Недавняя эскалация вторжений российских беспилотников по всей Европе лишь подчеркнула растущую репутацию Украины как ведущего практикующего войну с использованием беспилотников на континенте.
Ряд отдельных стран, включая Данию и Польшу, отреагировали на провокационные действия России, стремясь создать совместные учебные инициативы по борьбе с беспилотниками с украинскими инструкторами, тогда как Украина сыграла ведущую роль в быстро развивающейся дискуссии о коллективной европейской обороне от беспилотников российского диктатора Владимира Путина.
Мастерство Украины в борьбе с беспилотниками было горячей темой на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене на этой неделе.
"Единственным экспертом в мире сейчас, когда речь идет о возможностях борьбы с беспилотниками, является Украина, потому что они почти ежедневно борются с российскими беспилотниками", - прокомментировала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Она призвала Европу взять весь опыт и технологии, все инновации из Украины и включить их в собственное перевооружение.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с оценкой датского лидера относительно ключевой роли Украины.
"Украина является ведущим государством в сфере военных инноваций и технологий борьбы с беспилотниками", - отметил он.
Рютте добавил, что готовность Украины поделиться своими знаниями с партнерами страны по НАТО является "очень важной".
Саммит Европейского политического сообщества
Саммит Европейского политического сообщества - это встреча лидеров более 40 европейских государств, во время которой обсуждают вопросы безопасности, экономического развития и энергетики.
Формат создали в 2022 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Цель саммита - объединить страны ЕС и государства за его пределами для координации совместных действий и укрепления стратегического партнерства в Европе.
Сегодня ранее президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги саммита.