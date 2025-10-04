НАТО перенимает у Украины опыт борьбы с российскими дронами, - Atlantic Council

Украина стала ведущим экспертом в войне дронов и теперь обучает союзников по НАТО, как эффективно противодействовать российским беспилотникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Atlantic Council ,

Недавняя эскалация вторжений российских беспилотников по всей Европе лишь подчеркнула растущую репутацию Украины как ведущего практикующего войну с использованием беспилотников на континенте.

Ряд отдельных стран, включая Данию и Польшу, отреагировали на провокационные действия России, стремясь создать совместные учебные инициативы по борьбе с беспилотниками с украинскими инструкторами, тогда как Украина сыграла ведущую роль в быстро развивающейся дискуссии о коллективной европейской обороне от беспилотников российского диктатора Владимира Путина.

Мастерство Украины в борьбе с беспилотниками было горячей темой на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене на этой неделе.

"Единственным экспертом в мире сейчас, когда речь идет о возможностях борьбы с беспилотниками, является Украина, потому что они почти ежедневно борются с российскими беспилотниками", - прокомментировала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Она призвала Европу взять весь опыт и технологии, все инновации из Украины и включить их в собственное перевооружение.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с оценкой датского лидера относительно ключевой роли Украины.

"Украина является ведущим государством в сфере военных инноваций и технологий борьбы с беспилотниками", - отметил он.