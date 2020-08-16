"Хочете свободи, скажіть, якої?": основні заяви Лукашенка на мітингу

Фото: Олександр Лукашенко

Лукашенко звернувся до участників провладного мітингу у Мінську

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив перед учасниками провладного мітингу, організованого в Мінську за кілька годин до анонсованого опозицією Маршу свободи. Детальніше про заяви Лукашенка - в матеріалі РБК-Україна.

"Спасибі, що терпите мене чверть століття"

"Я покликав вас сюди не для того, щоб ви мене захистили. Хоча не без цього. Ви приїхали сюди, щоб вперше за чверть століття ми змогли захистити свою країну... Спасибі вам, мінчани, за те, що ви чверть століття терпите мене, людину, яка приїхала до вас з провінції", - заявив Лукашенко.

Він також заявив, що "на мітингах і площах, і, на жаль, в парламенті, ми знищили свою величезну велику імперію. Ми отримали кривавий обрубок цієї імперії".

"Хочете реформ, скажіть, яких, завтра почнемо"

"Хочу звернутися, називаючи їх на ви, до тих, хто сьогодні заблудший, хто сьогодні дезорієнтований. Я хочу запитати у вас: чого хочете ви зараз? Ви хочете свободи, скажіть, якої? Ви хочете змін - яких, що будемо міняти? Ви хочете реформ, скажіть, яких, завтра почнемо", - заявив Лукашенко.

Лукашенко відкинув проведення повторних виборів

"Танки і літаки в 15 хвилинах від наших кордонів. Натовські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах. Литва, Латвія, Польща, і, на жаль, рідна Україна, наказують провести нам нові вибори. Якщо підемо на поводу у них, то загинемо як держава, як народ, як нація", - додав він.

За словами Лукашенка, вибори в Білорусі вже відбулися і "не може бути більше 80% фальсифікацій".

"Я тут стою не тому, що я міцно вчепився за владу"

"Вони кричать мені "Йди!". Не питання. Я тут стою не тому, що я міцно вчепився за владу. Я віддав свою молодість і кращі роки служінню нашій батьківщині. Не питання. Президенти приходять і йдуть. ОМОН піде, армію розпустимо і сядемо на площі. Чого і кого тут будемо чекати? Кримінальників і бандитів випустити. Не питання. Але убіваті і обдирати вони будуть нас і наших дітей", - заявив він.

"Занапастити першого президента - це буде початок вашого кінця"

"Занапастити не Лукашенка. Занапастити першого президента - це буде початок вашого кінця. Ви завжди будете як в Україні, як в други країнах, стояти на колінах і молитися невідомо на кого", - вважає Лукашенко.